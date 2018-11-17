Фильм "Донбасс" Лозницы получил главную награду кинофестиваля в Севилье
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Кинолента “Донбасс” украинского режиссера Сергея Лозницы получил главную награду 15-го международного кинофестиваля в испанской Севилье. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт фестиваля.
На сайте фестиваля указано, что фильм “Донбасс” достигает “баланса между документальным тоном и вымыслом”, а также “демонстрирует непреодолимую трагедии войны и её последствий”.
Отмечается, что жюри отдало ленте “Донбасс” главную награду — Golden Giraldillo.
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Как ранее информировал УНН, украинская лента “Донбасс” вошла в список стран, прошедших квалификацию на участие в соревнованиях за “Оскар” в категории “лучший фильм на иностранном языке”.