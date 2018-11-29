Українські фільми отримали нагороди на кінофестивалі в Індії
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Українське кіно тріумфувало на Індійському міжнародному кінофестивалі. 49-ий Міжнародний кінофестиваль в Гоа тривав з 20 по 28 листопада. На церемонії нагородження переможців три нагороди – серед них і головну нагороду фестивалю – було присуджено українським стрічкам, передає УНН із посиланням на прес-службу Держкіно.
“приз за „Найкращий фільм“ основної конкурсної програми отримала картина Донбас. Фільм Сергія Лозниці. В основному конкурсі була також представлена стрічка Марисі Нікітюк When The Trees Fall „Коли падають дерева“. Акторка Anastasia Pustovit, яка зіграла в картині головну роль, стала „Найкращою актрисою“ фестивалю. А стрічка Volcano / Вулкан режисера Roman Bondarchuk змагалася за перемогу в конкурсній програмі повнометражних режисерських дебютів, де отримала спеціальну відзнаку журі”, — йдеться у повідомленні.
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Голова Держкіно Пилип Іллєнко привітав творчі команди фільмів із нагородами і наголосив: “Індійський міжнародний кінофестиваль є одним із найголовніших кінофестивалів Азії. Те, що в Україну цьогоріч привезуть три його почесні нагороди, свідчить насамперед про те, що Україна запам’ятається всім учасникам як професійна кінематографічна країна. Такий тріумф також вкотре підтверджує повернення українському кіно його роль і значення у світовому кінематографі”.
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Довідка: Індійський міжнародний кінофестиваль IFFI Goa проводиться Міністерством інформації і радіомовлення Індії спільно з урядом Гоа та акредитований Міжнародною федерацією асоціацій кінопродюсерів (FAPF).