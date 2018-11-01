Знятий за участі українців фільм здобув престижну нагороду
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Створений в копродукції українсько-ісландсько-французький фільм режисера Бенедикта Ерлінґссона "Гірська жінка: на війні" отримав найпрестижнішу кінопремію в скандинавському регіоні. Про це повідомила прес-служба Держкіно, передає УНН.
"Церемонія нагородження міжнародною кінопремією The Nordic Council Film Prize пройшла в Осло (Норвегія). Перемогу отримала українсько-ісландсько-французька стрічка режисера Бенедикта Ерлінґссона Woman at war/Kona fer í stríð", - повідомили в прес-службі відомстві.
При цьому в Держкіно уточнили, що грошова складова нагороди становить 350 тисяч данських крон.
У відомстві також нагадали, що світова прем'єра картини "Гірська жінка: на війні" відбулася у рамках 71-го Каннського кінофестивалю, де фільм отримав нагороду за найкращу музику.
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З українського боку стрічка створювалася компанією Solar Media Entertainment (продюсер Сергей Лавренюк) за підтримки Держкіно.
Нагадаємо, стрічка Дмитра Сухолиткого-Собчука "Шангіст" отримала Ґрін-прі 34-го Варшавського кінофестивалю.
Український анімаційний фільм "Викрадена принцеса" виборов свою першу перемогу на міжнародному кінофестивалі The Richard Harris International Film Festival (RHIFF 2018) в Ірландії.