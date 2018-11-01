Снятый при участии украинцев фильм получил престижную награду

"Церемония награждения международной кинопремией The Nordic Council Film Prize прошла в Осло (Норвегия). Победу одержала украинская-исландско-французская лента режиссера Бенедикта Ерлинґссона Woman at war/Kona fer í stríð", - сообщили в пресс-службе ведомстве.

При этом в Госкино уточнили, что денежная составляющая награды составляет 350 000 датских крон.



В ведомстве также напомнили, что мировая премьера картины "Горная женщина: на войне" состоялась в рамках 71-го Каннского кинофестиваля, где фильм получил награду за лучшую музыку.



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С украинской стороны лента создавалась компанией Solar Media Entertainment (продюсер Сергей Лавренюк) при поддержке Госкино.



Напомним, лента Дмитрия Сухолиткого-Собчука "Шангист" получила Грин-при 34-го Варшавского кинофестиваля.



Украинский анимационный фильм "Похищенная принцесса" завоевал свою первую победу на международном кинофестивале The Richard Harris International Film Festival (RHIFF 2018) в Ирландии.