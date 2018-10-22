Український фільм "Штангіст" отримав Ґран-прі у Варшаві
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Стрічка Дмитра Сухолиткого-Собчука "Шангіст" отримала Ґрін-прі 34-го Варшавського кінофестивалю. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Держкіно.
"Стрічка Дмитра Сухолиткого-Собчука "Шангіст" отримала Ґрін-прі 34-го Варшавського кінофестивалю. Разом з нагородою "Штангіст" отримав право поборотись за "Оскар" 2020-го року", - сказано у повідомлені.
Окрім фільму "Штангіст", який у своїй програмі здобув Гран-прі, у конкурсній програмі документального кіно була представлена картина "Какофонія Донбасу" режисера Ігоря Мінаєва, а у позаконкурсних програмах показали містичну драму "Ефір" Кшиштофа Зануссі та дебютну картину Марисі Нікітюк "Коли падають дерева".
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Як повідомляв УНН, у прокат виходить фільм "Позивний "Бандерас" про українських контррозвідників у АТО.