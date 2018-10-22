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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 48323 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 114035 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 122055 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 161360 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 150449 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 139365 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129806 просмотра

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Эксклюзив
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7 марта, 08:52 • 176577 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 118228 просмотра

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Украинский фильм "Штангист" получил Гран-при в Варшаве

Украинский фильм "Штангист" получил Гран-при в Варшаве

Киев  •  УНН

 • 9135 просмотра

КИЕВ. 22 октября. УНН. Лента Дмитрия Сухолиткого-Собчука "Шангист" получила Грин-при 34-го Варшавского кинофестиваля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госкино.

"Лента Дмитрия Сухолиткого-Собчука "Шангист" получила Грин-при 34-го Варшавского кинофестиваля. Вместе с наградой "Штангист" получил право побороться за "Оскар" в 2020 году", - говорится в сообщении.

Кроме фильма "Штангист", который в своей программе получил Гран-при, в программе документального кино была представлена ​​картина "Какофония Донбасса" режиссера Игоря Минаева, а во внеконкурсных программах показали мистическую драму "Эфир" Кшиштофа Занусси и дебютную картину Марыси Никитюк "Когда падают деревья".

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