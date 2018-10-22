Украинский фильм "Штангист" получил Гран-при в Варшаве

"Лента Дмитрия Сухолиткого-Собчука "Шангист" получила Грин-при 34-го Варшавского кинофестиваля. Вместе с наградой "Штангист" получил право побороться за "Оскар" в 2020 году", - говорится в сообщении.



Кроме фильма "Штангист", который в своей программе получил Гран-при, в программе документального кино была представлена ​​картина "Какофония Донбасса" режиссера Игоря Минаева, а во внеконкурсных программах показали мистическую драму "Эфир" Кшиштофа Занусси и дебютную картину Марыси Никитюк "Когда падают деревья".



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Как сообщал УНН, в прокат выходит фильм "Позывной" Бандерас "об украинских контрразведчиков в АТО.