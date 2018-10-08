У прокат виходить фільм "Позивний "Бандерас" про українських контррозвідників у АТО

ukru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 53948 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 100784 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 139012 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 115527 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 107872 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 113238 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 138147 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 75064 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 83541 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 176444 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2.7 м/с
81 %
749 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Зеленський закликав віцепрезидента США переглянути рішення щодо візиту в Україну

Зеленський закликав віцепрезидента США переглянути рішення щодо візиту в Україну

24 березня, 14:12 • 25060 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 34160 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 27203 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 25911 перегляди
Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

24 березня, 17:08 • 31771 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 139014 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 138147 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 176444 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 515377 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 595011 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

19:57 • 5149 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 25911 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 27203 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 34160 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 58860 перегляди
Актуальне
У прокат виходить фільм "Позивний "Бандерас" про українських контррозвідників у АТО

У прокат виходить фільм "Позивний "Бандерас" про українських контррозвідників у АТО

Київ • УНН

 • 29263 перегляди

КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Воєнний детектив режисера Зази Буадзе "Позивний "Бандерас" виходить в широкий прокат в Україні 11 жовтня. Про це повідомила прес-служба Державного агентства з питань кіно, передає УНН.

"У широкий український кінопрокат "Позивний Бандерас" виходить 11-го жовтня. Картину знято компанією "Три-я-да Продакшн" за підтримки Державного агентства України з питань кіно. Дистрибуцією стрічки займається компанія Ukrainian Film Distribution", - зазначили у прес-службі.

За інформацією відомства, це воєнний детектив режисера Зази Буадзе. Він розповідає про групу українських контррозвідників, які намагаються запобігти диверсії у зоні АТО восени 2014-го року та знешкодити російського підривника "Ходока".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: З'явився перший постер фільму "Дике поле"

Як повідомила прес-служба, головний герой картини – це збірний образ справжнього українця – сильного, хороброго, здатного відстоювати свою землю і перемагати у боротьбі за неї. Тому дуже символічно, що стрічка з'явиться на великих екранах напередодні Дня захисника України.

Також в Дежркіно розповіли, що в основу сценарію, написаного Сергієм Дзюбою та Артемієм Кірсановим, покладено щоденники нацгвардійця Сергія Башкова з позивним "Індіанець" та розповіді воїнів АТО. Перед початком зйомок режисер особисто проінтерв’ював понад сто бійців, які воювали на сході України у різних місцях та підрозділах. Для вишколу та достовірної гри всі головні герої були на 7 днів направлені на базу підготовки спецвійськ біля Кропивницького. Там актори разом із солдатами жили в казармі, пристрілювалися та набували всіх початкових навиків, необхідних для бійця.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Український фільм "Вулкан" отримав нагороду на фестивалі в Алмати

Знімальний період фільму тривав з травня 2017-го року і проходив на Херсонщині та Одещині, а закінчився у Києві 29-го червня того ж року. Проект картини став одним із переможців Дев'ятого конкурсного відбору Держкіно.

Нагадаємо, раніше вийшов перший трейлер вітчизняної стрічки "Пригоди S Миколая", яка стане головною новорічною історією цього року.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Культура

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.43
Bitcoin
$87,444.40
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,044.40
Ethereum
$2,077.15