У прокат виходить фільм "Позивний "Бандерас" про українських контррозвідників у АТО

"У широкий український кінопрокат "Позивний Бандерас" виходить 11-го жовтня. Картину знято компанією "Три-я-да Продакшн" за підтримки Державного агентства України з питань кіно. Дистрибуцією стрічки займається компанія Ukrainian Film Distribution", - зазначили у прес-службі.

За інформацією відомства, це воєнний детектив режисера Зази Буадзе. Він розповідає про групу українських контррозвідників, які намагаються запобігти диверсії у зоні АТО восени 2014-го року та знешкодити російського підривника "Ходока".



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Як повідомила прес-служба, головний герой картини – це збірний образ справжнього українця – сильного, хороброго, здатного відстоювати свою землю і перемагати у боротьбі за неї. Тому дуже символічно, що стрічка з'явиться на великих екранах напередодні Дня захисника України.

Також в Дежркіно розповіли, що в основу сценарію, написаного Сергієм Дзюбою та Артемієм Кірсановим, покладено щоденники нацгвардійця Сергія Башкова з позивним "Індіанець" та розповіді воїнів АТО. Перед початком зйомок режисер особисто проінтерв’ював понад сто бійців, які воювали на сході України у різних місцях та підрозділах. Для вишколу та достовірної гри всі головні герої були на 7 днів направлені на базу підготовки спецвійськ біля Кропивницького. Там актори разом із солдатами жили в казармі, пристрілювалися та набували всіх початкових навиків, необхідних для бійця.



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Знімальний період фільму тривав з травня 2017-го року і проходив на Херсонщині та Одещині, а закінчився у Києві 29-го червня того ж року. Проект картини став одним із переможців Дев'ятого конкурсного відбору Держкіно.



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