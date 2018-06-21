З'явився перший постер фільму "Дике поле"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. З'явився перший постер фільму "Дике поле", який знімають за мотивами роману Сергія Жадана "Ворошиловград". Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook Держкіно.
Також стала відома дата виходу стрічки в український прокат — прем’єра запланована на 8 листопада 2018 року.
Режисером фільму є Ярослав Лодигін, продюсером Володимир Яценко. Фільм створюється за мотивами книги Сергія Жадана “Ворошиловград”, яка стала найкращим українським романом десятиліття за версією літературної премії ВВС Україна.
У ролях: Олег Москаленко, Володимир Ямненко, Георгій Поволоцький, Олексій Горбунов, Руслана Хазіпова, Євгенія Муц, Роман Халаїмов, Ігор Портянко, Сергій Жадан та інші.
Нагадаємо, на Закарпатті, в Синевирській Поляні, розпочалися зйомки фільму “Захар Беркут”. У зйомках фільму візьме участь велика міжнародна акторська команда з України, США, Казахстану, Великобританії та Монголії.