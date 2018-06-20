В Україні розпочалися зйомки фільму "Захар Беркут"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. На Закарпатті, в Синевирській Поляні, розпочалися зйомки фільму "Захар Беркут". Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook Держкіно.
“На Закарпатті у Синевирській Поляні розпочалися зйомки повнометражного історичного екшена „Захар Беркут“ режисера Ахтем Сеітаблаєв, що створюється компанією Kinorob за підтримки Державного агентства України з питань кіно. Завершити знімальний процес творці фільму планують наприкінці серпня, а прем’єра стрічки відбудеться у 2019-му році”, — йдеться у повідомленні.
У зйомках фільму візьме участь велика міжнародна акторська команда з України, США, Казахстану, Великобританії та Монголії.
Зокрема, на широкому екрані глядачі побачать: Андрія Ісаєнка (“Кіборги”), Олега Волощенка (“Сторожова Застава”), Роберта Патріка (“Термінатор 2: Судний день”, “Міцний горішок 2”, “Останній кіногерой”, “Ангели Чарлі 2”), Цегміда Церенболда (“Військо Мин Бала”), Томмі Фленагана (“Хоробре серце”, “Гладіатор”, “Місто гріхів” ), Поппі Дрейтон (“Абатство Даунтон”, “Русалонька”), Аяна Утепбергена (“Військо Мин Бала”, “Діамантовий меч”), Алекса МакНіколла (“5-та хвиля”, “Аксель”), Віктора Жданова (“Кіборги”), Єржана Нуримбета (“Сторожова Застава”, “Сардар”, “Меч перемоги”, “Наречена”), Елісон Дуді (“Індіана Джонс і останній хрестовий похід”, “Вид на вбивство”), Аліну Коваленко, Дуалета Абдугапарова (“Кочівник”, “Ліквідатор”, “Орда”), Рокі Майерса, Олега Стефанова, Нуркена Туматаєва (“МакМафія”), Олівера Тревену, Марину Кошкіну, Марата Абдулаєва (“Ліквідатор”, “Тараз”), Станіслава Лозовського, Даніяра Ахметова, Вікторію Клещенко-Пилипчук та інших.
Нагадаємо, озеро Синевир Міжгірського району на Закарпатті відвідав відомий голлівудський актор Роберт Патрік, який зіграв у кінострічці “Термінатор-2”.