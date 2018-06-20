Голлівудський актор Роберт Патрік відвідав озеро Синевир
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Озеро Синевир Міжгірського району на Закарпатті відвідав відомий голлівудський актор Роберт Патрік, який зіграв у кінострічці "Термінатор-2". Про це повідомила прес-служба Управління туризму та курортів ДЕРТ Закарпатської ОДА, передає УНН.
"Актор Роберт Патрік, відомий глядачам завдяки ролі у фільмі "Термінатор-2", де він грав робота Т-1000 з рідкого металу, поділився світлинами із найбільшого озера Українських Карпат – Синевиру! І мета візиту знову кіно! На цей раз історичного фільму "Захар Беркут" за мотивами повісті Івана Франка", – йдеться в повідомленні.
При цьому, актор поділився фото з Синевиру на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram. Фото опубліковане 4 дні тому.
Крім того, у повідомленні прес-служби відомства зазначено, що нещодавно озеро Синевир також відвідав відомий французький актор Жан Рено. Він приїздив з метою створення українсько-французького екшен-трилеру "Останній крок". Актор зіграє у цій кінострічці головну роль. Вона є завершальною у його акторській карʼєрі.
Нагадаємо, актор і музикант Джонні Депп прибув до Москви на виступ у рамках проекту Hollywood Vampires і відвідав музей поета Володимира Маяковського.