Голливудский актер Роберт Патрик посетил озеро Синевир

"Актер Роберт Патрик, известный зрителям по роли в фильме "Терминатор-2", где он играл работа Т-1000 из жидкого металла, поделился фотографиями с самого большого озера Украинских Карпат - Синевир! И цель визита вновь кино! На этот раз исторического фильма "Захар Беркут" по мотивам повести Ивана Франко", - говорится в сообщении.

При этом, актер поделился фото с Синевир на своей странице в социальной сети Instagram. Фото опубликовано 4 дня назад.

Кроме того, в сообщении пресс-службы ведомства указано, что недавно озеро Синевир также посетил известный французский актер Жан Рено. Он приезжал с целью создания украинского-французского экшен-триллера "Последний шаг". Актер сыграет в этой киноленте главную роль. Она является завершающей в его актерской карьере.

Напомним, актер и музыкант Джонни Депп прибыл в Москву на выступление в рамках проекта Hollywood Vampires и посетил музей поэта Владимира Маяковского.