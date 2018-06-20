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Голливудский актер Роберт Патрик посетил озеро Синевир

Голливудский актер Роберт Патрик посетил озеро Синевир

Киев  •  УНН

 • 44344 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Озеро Синевир Межгорского района на Закарпатье посетил известный голливудский актер Роберт Патрик, сыгравший в киноленте "Терминатор-2". Об этом сообщила пресс-служба Управления туризма и курортов ДЕРТ Закарпатской ОГА, передает УНН.

"Актер Роберт Патрик, известный зрителям по роли в фильме "Терминатор-2", где он играл работа Т-1000 из жидкого металла, поделился фотографиями с самого большого озера Украинских Карпат - Синевир! И цель визита вновь кино! На этот раз исторического фильма "Захар Беркут" по мотивам повести Ивана Франко", - говорится в сообщении.

При этом, актер поделился фото с Синевир на своей странице в социальной сети Instagram. Фото опубликовано 4 дня назад.

Кроме того, в сообщении пресс-службы ведомства указано, что недавно озеро Синевир также посетил известный французский актер Жан Рено. Он приезжал с целью создания украинского-французского экшен-триллера "Последний шаг". Актер сыграет в этой киноленте главную роль. Она является завершающей в его актерской карьере.

Напомним, актер и музыкант Джонни Депп прибыл в Москву на выступление в рамках проекта Hollywood Vampires и посетил музей поэта Владимира Маяковского.

Украинские Национальные Новости

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