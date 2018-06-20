В Украине начались съемки фильма "Захар Беркут"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. На Закарпатье, в Синевирской Поляне, начались съемки фильма "Захар Беркут". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook Госкино.
"На Закарпатье в Синевирской Поляне начались съемки полнометражного исторического экшена "Захар Беркут" режиссера Ахтема Сеитаблаева, что создается компанией Kinorob при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино. Завершить съемочный процесс создатели фильма планируют в конце августа, а премьера ленты состоится в 2019 году", - говорится в сообщении.
В съемках фильма примет участие большая международная актерская команда из Украины, США, Казахстана, Великобритании и Монголии.
В частности, на широком экране зрители увидят: Андрея Исаенко ("Киборги"), Олег Волощенко ("Сторожевая Застава"), Роберта Патрика ("Терминатор 2: Судный день", "Крепкий орешек 2", "Последний киногерой", "Ангелы Чарли 2"), Цегмида Церенболда ("Войско Мин Бала"), Томми Флэнагана ("Храброе сердце", "Гладиатор", "Город грехов"), Поппи Дрейтона ("Аббатство Даунтон","Русалочка"), Аяна Утепбергена ("Войско мин Бала", "Бриллиантовый меч"), Алекса МакНиколла ("5-волна", "Аксель"), Виктора Жданова ("Киборги"), Ержан Нуримбета ("Сторожевая Застава", "Сардар", "Меч победы","Невеста"), Элисон Дуди ("Индиана Джонс и последний крестовый поход","Вид на убийство"), Алину Коваленко, Дуалета Абдугапарова ("Кочевник","Ликвидатор", "Орда"), Роки Майерса, Олега Стефанова, Нуркен Туматаева ("Макмафия"), Оливера Тревену, Марину Кошкину, Марата Абдуллаева ("Ликвидатор", "Тараз"), Станислава Лозовского, Данияра Ахметова, Виктория Клещенко-Пилипчук и другие.
Напомним, озеро Синевир Межгорского района на Закарпатье посетил известный голливудский актер Роберт Патрик, сыгравший в киноленте "Терминатор-2".