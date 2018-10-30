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Український мультфільм "Викрадена принцеса" здобув міжнародну нагороду

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Український анімаційний фільм "Викрадена принцеса" виборов свою першу перемогу на міжнародному кінофестивалі The Richard Harris International Film Festival (RHIFF 2018) в Ірландії. Про це повідомила прес-служба Держкіно, передає УНН.

"Створений за підтримки Держкіно мультфільм "Викрадена принцеса" став переможцем шостого Міжнародного кінофестивалю The Richard Harris International Film Festival (RHIFF 2018) в номінації "Найкращий художній фільм", - повідомили у відомстві.

При цьому в Держкіно уточнили, що RHIFF проходив у ірландському місті Ламерік з 25 по 29 жовтня. Український повнометражний мультфільм "Викрадена принцеса: Руслан і Людмила/The Stolen Princess", створений анімаційною студією Animagrad за підтримки Державного агентства України з питань кіно, змагався за премію Best Feature Film (Найкращий повнометражний фільм) і отримав перемогу.

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На Гала-церемонії нагородження RHIFF 2018 премію отримала тимчасовий повірений у справах України в Ірландії Олена Шалопут.

Проект мультфільму став одним із переможців Дев’ятого конкурсного відбору Держкіно і отримав державне фінансування (близько 20% від загального бюджету розміром 95 млн грн.). В українському прокаті стрічка зібрала 36 115 670 грн, що є абсолютним рекордом для українських анімаційних стрічок.

Нагадаємо, український мультфільм "Причинна"  покажуть на кінофестивалі Strasburg Film Festival у штаті Вірджинія, США.

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