Український фільм отримав нагороду Мадридського кінофестивалю

"Ми показали лише маленьку частину того болю, з яким зіштовхнулися тисячі матерів, батьків та дітей внаслідок російської агресії в Україні. Щиро дякую всій команді, яка працювала над фільмом", – так прокоментував свою перемогу режисер Станіслав Цехмістренко.



Зазначено, що у фільмі "Межа очікування" розповідається про дві реальні історії захисників України: про братів зниклих безвісти на Донбасі в складі батальйону "Айдар" та про викраденого напередодні анексії Криму активіста Євромайдану, звільненого у результаті обміну.



Нагадаємо, у серпні Український Оскарівський комітет почне відбір національних фільмів на висування на премію "Оскар".



