Український фільм отримав нагороду Мадридського кінофестивалю
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Український документальний фільм "Межа очікування" про зниклих безвісти на Донбасі отримав нагороду в категорії "Найкращий режисер документального фільму іноземною мовою" на 7-му Мадридському міжнародному кінофестивалі. Про це повідомляє громадська організація "Інтерньюз-Україна", в рамках проекту якої був знятий цей фільм, передає УНН.
"Ми показали лише маленьку частину того болю, з яким зіштовхнулися тисячі матерів, батьків та дітей внаслідок російської агресії в Україні. Щиро дякую всій команді, яка працювала над фільмом", – так прокоментував свою перемогу режисер Станіслав Цехмістренко.
Зазначено, що у фільмі "Межа очікування" розповідається про дві реальні історії захисників України: про братів зниклих безвісти на Донбасі в складі батальйону "Айдар" та про викраденого напередодні анексії Криму активіста Євромайдану, звільненого у результаті обміну.
Нагадаємо, у серпні Український Оскарівський комітет почне відбір національних фільмів на висування на премію "Оскар".