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Український фільм отримав нагороду Мадридського кінофестивалю

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 липня. УНН. Український документальний фільм "Межа очікування" про зниклих безвісти на Донбасі отримав нагороду в категорії "Найкращий режисер документального фільму іноземною мовою" на 7-му Мадридському міжнародному кінофестивалі. Про це повідомляє громадська організація "Інтерньюз-Україна", в рамках проекту якої був знятий цей фільм, передає УНН.

"Ми показали лише маленьку частину того болю, з яким зіштовхнулися тисячі матерів, батьків та дітей внаслідок російської агресії в Україні. Щиро дякую всій команді, яка працювала над фільмом", – так прокоментував свою перемогу режисер Станіслав Цехмістренко.

Зазначено, що у фільмі "Межа очікування" розповідається про дві реальні історії захисників України: про братів зниклих безвісти на Донбасі в складі батальйону "Айдар" та про викраденого напередодні анексії Криму активіста Євромайдану, звільненого у результаті обміну.

Нагадаємо, у серпні Український Оскарівський комітет почне відбір національних фільмів на висування на премію "Оскар".

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