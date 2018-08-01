Украинский фильм получил награду Мадридского кинофестиваля

"Мы показали лишь малую часть той боли, с которой столкнулись тысячи матерей, отцов и детей в результате российской агрессии в Украине. Спасибо всей команде, которая работала над фильмом", - так прокомментировал свою победу режиссер Станислав Цехмистренко.



Отмечено, что в фильме "Граница ожидания" рассказывается о двух реальных историях защитников Украины: о братьях пропавших без вести на Донбассе в составе батальона "Айдар" и о похищенном накануне аннексии Крыма активисте Евромайдана, освобожденом в результате обмена.



Напомним, в августе украинский оскаровский комитет начнет отбор национальных фильмов на выдвижение на премию "Оскар".



