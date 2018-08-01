Украинский фильм получил награду Мадридского кинофестиваля
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Украинский документальный фильм "Граница ожидания" о пропавших без вести на Донбассе получил награду в категории "Лучший режиссер документального фильма на иностранном языке" на 7-м Мадридском международном кинофестивале. Об этом сообщает общественная организация "Интерньюз-Украина", в рамках проекта которой был снят этот фильм, передает УНН.
"Мы показали лишь малую часть той боли, с которой столкнулись тысячи матерей, отцов и детей в результате российской агрессии в Украине. Спасибо всей команде, которая работала над фильмом", - так прокомментировал свою победу режиссер Станислав Цехмистренко.
Отмечено, что в фильме "Граница ожидания" рассказывается о двух реальных историях защитников Украины: о братьях пропавших без вести на Донбассе в составе батальона "Айдар" и о похищенном накануне аннексии Крыма активисте Евромайдана, освобожденом в результате обмена.
Напомним, в августе украинский оскаровский комитет начнет отбор национальных фильмов на выдвижение на премию "Оскар".