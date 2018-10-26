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В Україні почались зйомки фільму за мотивами роману Шкляра

В Україні почались зйомки фільму за мотивами роману Шкляра

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. В Україні розпочались зйомки історичної драми "Чорний ворон" за однойменним романом Василя Шкляра. Про це повідомила прес-служба Державного агентства з питань кіно, передає УНН.

"За підтримки Держкіно розпочалися зйомки історичної драми "Чорний ворон". Картина є екранізацією однойменного романа-бестселлера Василя Шкляра. Режисером стрічки є Тарас Ткаченко, відомий глядачам своєю роботою над повнометражним фільмом "Гніздо горлиці", - йдеться у повідомленні відомства.

Як повідомили в агентстві, кінопроект фільму з робочою назвою "Залишенець. Чорний ворон" став одним із переможців Дев’ятого конкурсного відбору Держкіно. Власне, держава профінансує половину вартості виробництва картини, або 11 млн 873,5 тис. грн.

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При цьому режисер стрічки Тарас Ткаченко додов, що екранізація "Чорного ворона" буде відрізнятися від книги, але ідеологічні погляди автора будуть збережені. "Тема твору дуже актуальна для українців сьогодні. Коли автор писав книгу, було лише передчуття війни, яка розгорнулась зараз на Сході. Ми ж у фільмі розповімо історію очима сучасної людини, у чиїй країні палає війна. Сподіваємося, що історія, яку ми знімаємо, об’єднає всю державу", – зазначив він.

Режисер планує відновити Мотронинський монастир, який став центром спротиву повстанців у минулому столітті. Також плануються зйомки неподалік Переяслав-Хмельницького. Стрічка насичена масштабними батальними сценами, до яких залучаються каскадери.

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Сценаристом є Тарас Антипович, оператор постановник – Олександр Кришталович. Виконавчі продюсери – Христина Шкабар та Володимир Андріюк. Генеральний продюсер фільму – Олександр Ткаченко.

Довідка УНН: роман "Залишенець. Чорний ворон" Василя Шкляра описує одну зі сторінок української історії – боротьбу українських повстанців проти радянської влади у 1920-их роках. На їхньому чорному бойовому прапорі було написано: "Воля України або смерть". У 1921 році чотирирічна війна, яку Росія розв'язала проти Української Народної Республіки, закінчилася. Проте збройна боротьба ще роками тривала майже на всіх теренах України. Повстанці Холодного Яру відчайдушно чинили опір радянській окупації, боролися за свободу українського народу, жертвуючи власним життям. Роман розійшовся накладом у 300 тисяч примірників.

Нагадаємо, рішення про екранізацію роману було прийнято наприкінці 2016 року.

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