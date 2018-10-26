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В Украине начались съемки фильма по мотивам романа Шкляра

В Украине начались съемки фильма по мотивам романа Шкляра

Киев  •  УНН

 • 10882 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. В Украине начались съемки исторической драмы "Черный ворон" по одноименному роману Василия Шкляра. Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства по вопросам кино, передает УНН.

"При поддержке Госкино начались съемки исторической драмы "Черный ворон". Картина является экранизацией одноименного романа-бестселлера Василия Шкляра. Режиссером ленты является Тарас Ткаченко, известный зрителям своей работой над полнометражным фильмом "Гнездо горлицы", - говорится в сообщении ведомства.

Как сообщили в агентстве, кинопроект фильма с рабочим названием "Залишенець. Черный ворон" стал одним из победителей Девятого конкурсного отбора Госкино. Собственно, государство профинансирует половину стоимости производства картины, или 11 млн 873,5 тыс. грн.

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При этом режиссер ленты Тарас Ткаченко добавил, что экранизация "Черного ворона" будет отличаться от книги, но идеологические взгляды автора будут сохранены. "Тема произведения очень актуальна для украинцев сегодня. Когда автор писал книгу, было только предчувствие войны, развернувшейся сейчас на Востоке. Мы же в фильме расскажем историю глазами современного человека, в чьей стране пылает война. Надеемся, что история, которую мы снимаем, объединит всю страну", - отметил он.

Режиссер планирует возобновить Мотронинский монастырь, который стал центром сопротивления повстанцев в прошлом веке. Также планируются съемки неподалеку Переяслав-Хмельницкого. Лента насыщена масштабными батальными сценами, в которых привлекаются каскадеры.

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Сценаристом является Тарас Антипович, оператор постановщик - Александр Кришталович. Исполнительные продюсеры - Кристина Шкабар и Владимир Андриюк. Генеральный продюсер фильма - Александр Ткаченко.

Справка УНН: роман "Залишенець. Черный ворон" Василия Шкляра описывает одну из страниц украинской истории - борьбу украинских повстанцев против советской власти в 1920-х годах. На их черном боевом флаге было написано: "Воля Украины или смерть". В 1921 году четырехлетняя война, которую Россия развязала против Украинской Народной Республики, закончилась. Однако вооруженная борьба еще годы и годы почти на всей территории Украины. Повстанцы Холодного Яра отчаянно сопротивлялись советской оккупации, боролись за свободу украинского народа, жертвуя собственной жизнью. Роман разошелся тиражом в 300 000 экземпляров.

Напомним, решение об экранизации романа было принято в конце 2016 года.

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