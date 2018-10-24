У Львові презентують фільм про ЗУНР
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. У Львові 2 листопада о 19.00 у музеї “Територія Терору” (проспект Чорновола, 45 г) відбудеться презентація короткометражного художнього фільму режисера Віталія Загоруйка “Рим”, передає УНН із посиланням на “Гал-інфо”.
У п’ятнадцяти сюжетах фільму замальовується коротка, але повна героїчних та трагічних подій історія Західноукраїнської Народної республіки. Від листопадового зриву 1918 року до останнього успішного наступу українців під Чортковим (так званої “Чортківської офензиви”).
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Короткометражний фільм "Гамбіт" презентують у Львові
Фільм базується на документальних джерелах: щоденниках і мемуарах учасників та очевидців подій. Глядач має змогу пересвідчитися, що історія повторюється. Сучасна українська держава та українське суспільство переживає подібні проблеми, з якими стикалися будівничі Західноукраїнської Народної республіки: байдужість більшості і самовідданість порівняно нечисленних патріотів, нерішучість влади і відчайдушність невеликих груп пасіонаріїв. А перебіг нинішньої війни з Росією має багато схожостей із українсько-польською війною 1918-1919 рр.
У зйомках брали участь народні артисти України Януш Юхницький та Олександра Гуменецька, соліст гурту “Пікардійська терція” Ярослав Нудик, актори львівських театрів, члени товариства “Пам’ять”.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Касовий рекорд: "Скажене весілля" зібрало уже більше 40 млн грн
Тривалість фільму: 30 хвилин.
Захід відбуватиметься в рамках програми з відзначення 100-ліття Листопадового Чину та утворення ЗУНР.