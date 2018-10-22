Касовий рекорд: "Скажене весілля" зібрало уже більше 40 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Український фільм “Скажене весілля” встановив новий касовий рекорд - зібрав більше 40 млн грн. Про це повідомив голова Держкіно Пилип Іллєнко у Facebook, передає УНН.
Як зазначив голова Держкіно, після виходу "Скаженого весілля" у прокат, стрічку переглянули 471 587 осіб.
"Вітаю всіх з новим рекордом бокс-офісу українського фільму на власному ринку!" - написав Іллєнко.
Як повідомляв УНН, презентація першого трейлера української комедії "Скажене весілля" відбулась в Одесі в рамках Одеського міжнародного кінофестивалю.