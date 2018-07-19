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Опубліковано перший трейлер української комедії "Скажене весілля"

Опубліковано перший трейлер української комедії "Скажене весілля"

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 липня. УНН. В Одесі в рамках Одеського міжнародного кінофестивалю відбулась презентація першого трейлера української комедії "Скажене весілля". Про це повідомляє прес-служба Держкіно, передає УНН.

У широкий прокат фільм вийде 4-го жовтня, режисером є Влад Дикий. До акторського складу стрічки приєдналися актор Олексій Супрун (Петро Бампер) та переможці “Ліги Сміху” — дует “Загорецька Людмила Степанівна” Віктор Розовий та Святослав Антипов.

"Влаштувати весілля улюбленої доньки Каті не просто на найвищому, а на європейському рівні — справа честі для директора районного краєзнавчого музею Василя Середюка. Адже його майбутній зять Франсуа — не лише кардіохірург, а справжній європеєць. А ще — омріяна можливість увійти в історію району та раз і назавжди поставити на місце надокучливого сусіда. Але коли виявляється, що наречений — афрофранцуз, Василь готовий піти на все, аби зірвати це весілля. Чим закінчиться скажена битва батька з власними стереотипами?" - йдеться у підписі до трейлеру.

Нагадаємо, у серпні Український Оскарівський комітет почне відбір національних фільмів на висування на премію “Оскар”.

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