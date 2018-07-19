Опубликован первый трейлер украинской комедии "Сумасшедшая свадьба"

В широкий прокат фильм выйдет 4 октября, режиссером является Влад Дикий. К актерскому составу ленты присоединились актер Алексей Супрун (Петр Бампер) и победители "Лиги Смеха" - дуэт "Загорецкая Людмила Степановна" Виктор Розовый и Святослав Антипов.

"Устроить свадьбу любимой дочери Кати не просто на высоком, а на европейском уровне - дело чести для директора районного краеведческого музея Василия Середюка. Ведь его будущий зять Франсуа - не только кардиохирург, а настоящий европеец. А еще - желанная возможность войти в историю района и раз и навсегда поставить на место надоедливого соседа. Но когда оказывается, что жених - афрофранцуз, Василий готов пойти на все, чтобы сорвать эту свадьбу. Чем закончится сумасшедшая битва отца с собственными стереотипами?" - говорится в подписи к трейлеру.

Напомним, в августе Украинский Оскаровский комитет начнет отбор национальных фильмов на выдвижение на премию "Оскар".