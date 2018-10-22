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Короткометражний фільм "Гамбіт" презентують у Львові

Короткометражний фільм "Гамбіт" презентують у Львові

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. У понеділок, 29 жовтня, о 19:30 в Кінопалаці на Театральній відбудеться презентація і прем'єрний показ короткометражного фільму Гамбіт. Фільм знятий акторами театру імені Марії Заньковецької, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".

Екранізація історії, яка могла стати реальністю кожної української родини. Сюжет заснований на реальних подіях і демонструє ті злочинні схеми, котрі щодня працюють і ширяться суспільством, відзначає видання.

"Український короткометражний фільм "Гамбіт" - це спроба привернути увагу до проблеми, з якою може зустрітися кожен третій українець - чи це пенсіонер, чи заможний бізнесмен, чи просто самотня людина - неважливо. В стрічці новин ми рідко звертаємо увагу на історію, з якою стикаються не один десяток, не одна сотня, тисяча українців. Це історія про людські чесноти та вади. Про доброту та підступність. Про розважливість та легковажність. Про довіру і нахабство. Про поважний вік та неповажні вчинки. На наш погляд, цієї мети ми зможемо досягнути засобами короткого метру – як лаконічний, простий, художній спосіб викладання проблеми. Наш сюжет заснований на РЕАЛЬНИХ подіях, і демонструє ті злочинні схеми, котрі щодня працюють і ширяться суспільством. Хто винен? Держава ? Чи кожен сам відповідає за свої вчинки? Чому в центрі Європи, в країні, яка йде в Європу, панує таке свавілля? Це реальна проблема, про яку варто говорити і яку варто вирішувати. На нашу думку, такі проекти потрібні для того, щоб ми (українці) перестали боятися допомагати один одному", - відзначили творці фільму.

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Команда, яка працювала для створення фільму:

Василь Коржук – автор ідеї та сценарію;
Андрій Сніцарчук - автор сценарію та режисер, композитор;
Роман Мартин– автор сценарію та режисер;
Андрій Гаврищук - оператор-постановник;
Тарас Терлецький – саунддизайнер, композитор.

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