Во Львове презентуют фильм о ЗУНР

В пятнадцати сюжетах фильма изображается короткая, но полная героических и трагических событий в истории Западно-Украинской Народной республики. От ноябрьского срыва 1918 года до последнего успешного наступления украинцев под Чертковым (так называемой “Чертковской офензивы”).

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Фильм основан на документальных источниках: дневниках и мемуарах участников и очевидцев событий. Зритель имеет возможность убедиться, что история повторяется. Современное украинское государство и украинское общество переживает подобные проблемы, с которыми сталкивались основатели Западно-Украинской Народной республики: равнодушие большинства и самоотверженность сравнительно немногочисленных патриотов, нерешительность власти и бесшабашность небольших групп пассионариев. А ход нынешней войны с Россией имеет много сходства с украинской-польской войной 1918-1919 гг.

В съемках принимали участие народные артисты Украины Януш Юхницкий и Александра Гуменецкая, солист группы “Пиккардийская терция” Ярослав Нудык, актеры львовских театров, члены общества “Память”.

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Продолжительность фильма: 30 минут.

Мероприятие будет проходить в рамках программы по празднованию 100-летия Ноябрьского Чина и образования ЗУНР.