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Украинский мультфильм "Похищенная принцесса" получил международную награду

Украинский мультфильм "Похищенная принцесса" получил международную награду

Киев  •  УНН

 • 25778 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Украинский анимационный фильм "Похищенная принцесса" завоевал свою первую победу на международном кинофестивале The Richard Harris International Film Festival (RHIFF 2018) в Ирландии. Об этом сообщила пресс-служба Госкино, передает УНН.

"Созданный при поддержке Госкино мультфильм "Похищенная принцесса" стал победителем шестого Международного кинофестиваля The Richard Harris International Film Festival (RHIFF 2018) в номинации "Лучший художественный фильм", - сообщили в ведомстве.

При этом в Госкино уточнили, что RHIFF проходил в ирландском городе Ламерик с 25 по 29 октября. Украинский полнометражный мультфильм "Похищенная принцесса Руслан и Людмила/The Stolen Princess", созданный анимационной студией Animagrad при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино, боролся за премию Best Feature Film (Лучший полнометражный фильм) и одержал победу.

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На Гала-церемонии награждения RHIFF 2018 премию получила временный поверенный в делах Украины в Ирландии Елена Шалопут.

Проект мультфильма стал одним из победителей Девятого конкурсного отбора Госкино и получил государственное финансирование (около 20% от общего бюджета размером 95 млн грн.). В украинском прокате лента собрала 36115670 грн, что является абсолютным рекордом для украинских анимационных лент.

Напомним, украинский мультфильм "Причинение" покажут на кинофестивале Strasburg Film Festival в штате Вирджиния, США. 

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