Украинские экспортеры в прошлом году полностью использовали 11 тарифных квот ЕС

По данным Минэкономразвития, Украина полностью использовала тарифные квоты на такие продукты: виноградный и яблочный соки, мед, ячменную крупу и муку, сливочное масло и молочные пасты, обработанные томаты, обработанный крахмал, кукурузу, пшеницу, мясо птицы и полуфабрикаты из мягкого мяса птицы, солод и пшеничную клейковину, продукты переработки солода и крахмала. При этом, экспорт этих товаров продолжался и за пределами тарифных квот.

Кроме того, в 2018 году более чем на 50% использовано тарифные квоты на крахмал (99,9%), чеснок (98,1%), сахар (85,0%), основная квота на яйца и альбумины (75,4%), дополнительная квота на мясо птицы и полуфабрикаты из мяса птицы (59,2%).

Отмечается, что меньше чем на 50% украинские экспортеры использовали дополнительную квоту на яйца и альбумины (48,3%), квоты на отруби, отходы и остатки (43,2%), обработанную продукцию из зерновых (40,1%), овес (36,5%), сухое молоко (24,1%), продукцию из обработанного молока (22,1%), ячмень, ячменная мука и гранулы (16,6%), другие сахарные продукты (15,9%), молоко, сливки, сгущенное молоко и йогурты (15%), обработанную продукцию из сахара (13,9%), этанол (10,4%).

Напомним, Украина за первый календарный месяц 2019 года исчерпала квоты на беспошлинные поставки сахара в ЕС.

Как сообщал УНН, в ближайшие годы экспорт сахара из ЕС не превысит 2 млн тонн.