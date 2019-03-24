Українські експортери торік повністю використали 11 тарифних квот ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. За 2018 рік українські експортери повністю використали 11 тарифних квот на постачання товарів до Європейського Союзу. Про це повідомили у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України у відповідь на інформаційний запит УНН.
За даними Мінекономрозвитку, Україна повністю використала тарифні квоти на такі продукти: виноградний та яблучний соки, мед, ячмінну крупу та борошно, вершкове масло та молочні пасти, оброблені томати, оброблений крохмаль, кукурудзу, пшеницю, м'ясо птиці та напівфабрикати з м'яса птиці, солод та пшеничну клейковину, продукти переробки солоду та крохмалю. При цьому, експорт цих товарів продовжувався і поза межами тарифних квот.
Крім того, у 2018 році більш ніж на 50% використано тарифні квоти на крохмаль (99,9%), часник (98,1%), цукор (85,0%), основна квота на яйця та альбуміни (75,4%), додаткова квота на м’ясо птиці та напівфабрикати з м’яса птиці (59,2%).
Зазначається, що менше ніж на 50% українські експортери використали додаткову квоту на яйця та альбуміни (48,3%), квоти на висівки, відходи та залишки (43,2%), оброблену продукцію з зернових (40,1%), овес (36,5%), сухе молоко (24,1%), продукцію з обробленого молока (22,1%), ячмінь, ячмінне борошно і гранули (16,6%), інші цукрові продукти (15,9%), молоко, вершки, згущене молоко та йогурти (15%), оброблену продукцію з цукру (13,9%), етанол (10,4%).
Нагадаємо, Україна за перший календарний місяць 2019 року вичерпала квоти на безмитні поставки цукру в ЄС.
Як повідомляв УНН, у найближчі роки експорт цукру з ЄС не перевищить 2 млн тонн.