Украинские десантники испытали бронеавтомобиль "Козак-2"

"Начались испытания на танкодромной полосе препятствий, где на бездорожье проверялась надежность и эксплуатация бронеавтомобиля в сложных условиях местности. После этого, на танковом огневом городке, воинами-десантниками была практически проверена броня и защитное стекло бронеавтомобиля "Казак-2". В частности, военнослужащие вели по машине огонь из автоматов, снайперской винтовки и пулемета Калашникова с разных расстояний. Результат - позитивный", - говорится в сообщении.

В то же время, на полигоне проводят государственные испытания новейшей отечественной боевой бронированной машины "Казак-2М1". Как отметили в ведомстве, после окончания этих испытаний, "Козак-2М1" вероятно также в дальнейшем поступит в подразделения десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

Как сообщал УНН, обучение по стандартам НАТО пройдет 72 бригада ВСУ.



Ранее УНН сообщал, что военные ВСУ за четыре года получили более четырех тысяч единиц вооружения.