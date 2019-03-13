Українські десантники випробували бронеавтомобіль “Козак-2”
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. На загальновійськовому полігоні під Житомиром українські десантники провели випробування броньованого автомобіля “Козак-2”, який невдовзі має надійти на озброєння до підрозділів Десантно-штурмових військ Збройних Сил України. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України у Facebook.
“Розпочалися випробування на танкодромній смузі перешкод, де на бездоріжжі перевірялася надійність та експлуатація бронеавтомобіля в складних умовах місцевості. Після цього, на танковому вогневому містечку, воїнами-десантниками була практично перевірена броня та захисне скло бронеавтомобіля “Козак-2”. Зокрема, військовослужбовці вели по машині вогонь з автоматів, снайперської гвинтівки та кулемету Калашникова з різних відстаней. Результат – позитивний”, - йдеться у повідомленні.
Водночас, на полігоні проводять державні випробування новітньої вітчизняної бойової броньованої машини “Козак-2М1”. Як зазначили у відомстві, після закінчення цих випробувань, “Козак-2М1” ймовірно також в подальшому надійде до підрозділів Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.
Як повідомляв УНН, навчання за стандартами НАТО пройде 72-а бригада ЗСУ.
Раніше УНН повідомляв, військові ЗСУ за чотири роки отримали понад чотири тисячі одиниць озброєння.