Навчання за стандартами НАТО пройде 72-а бригада ЗСУ

КИЇВ. 12 березня. УНН. У Міжнародному центрі миротворчості та безпеки на Львівщині 72-а окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців Збройних сил України впродовж двох місяців пройде інтенсивний курс навчання за стандартами НАТО у межах "Об’єднаної багатонаціональної групи з підготовки - Україна" (JMTG-U). Про це повідомляє оперативне командування "Північ" на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.