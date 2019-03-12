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Навчання за стандартами НАТО пройде 72-а бригада ЗСУ

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КИЇВ. 12 березня. УНН. У Міжнародному центрі миротворчості та безпеки на Львівщині 72-а окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців Збройних сил України впродовж двох місяців пройде інтенсивний курс навчання за стандартами НАТО у межах "Об’єднаної багатонаціональної групи з підготовки - Україна" (JMTG-U). Про це повідомляє оперативне командування "Північ" на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"На Львівщині, у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного відбулось урочисте шикування підрозділів 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, які упродовж двох місяців братимуть участь у багатонаціональному тренуванні в рамках "Об’єднаної багатонаціональної групи з підготовки - Україна" (JMTG-U). Під час навчання іноземні інструктори з США, Канади, Литви, Польщі, Великої Британії, Данії та Швеції передаватимуть досвід українським військовослужбовцям за стандартами НАТО", - повідомили у командуванні.

Іноземні інструктори облаштували процес навчання бойової бригади поетапно. Спочатку індивідуальна підготовка, потім у складі відділення, взводу, роти, батальйону і у підсумку - бригади.

"Особлива увага під час тренувань приділятиметься командирським ланкам всіх рівнів. Основна мета полягає у навченості командирів грамотно та швидко орієнтуватися в обстановці на полі бою, приймати рішення", - йдеться у повідомленні.

Командир підрозділу JMTG-U підполковник армії США Метью Сміт зазначив, що тренування бригадного масштабу відбуватимуться вперше як для іноземних інструкторів, так і для українських військовослужбовців.

Як зазначається, цей курс насичений динамічними заняттями для підрозділів. До того ж, вперше протистояти українським воїнам буде спеціально підготовлений батальйон так званого "опору", щоб тренування вийшли нестандартними та креативними, спрямованими на найвищий результат.

Варто зазначити, що особовий склад одного з батальйонів 72-ї бригади вже проходив тренінг за програмою JMTG-U у попередні роки. Проте цього разу, масштаби навчальної програми для піхотинців значно збільшено - бригада в повному складі пройде весь курс навчання на тактичних полях полігону.

У січні 72-а бригада, названа бойовиками "чорною", повернулася з передової.

Раніше УНН повідомляв, що у 2019 році підрозділи ЗСУ візьмуть участь у 20 міжнародних навчаннях

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