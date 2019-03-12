Учение по стандартам НАТО пройдет 72-я бригада ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. В Международном центре миротворчества и безопасности во Львовской области 72-я отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев Вооруженных сил Украины в течение двух месяцев пройдет интенсивный курс обучения по стандартам НАТО в рамках "Объединенной многонациональной группы по подготовке - Украина" (JMTG-U). Об этом сообщает оперативное командование "Север" на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Во Львовской области, в Международном центре миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного состоялось торжественное построение подразделений 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев, которые на протяжении двух месяцев будут участвовать в многонациональной тренировке в рамках "Объединенной многонациональной группы по подготовки - Украина "(JMTG-U). Во время учебы иностранные инструкторы из США, Канады, Литвы, Польши, Великобритании, Дании и Швеции передавать опыт украинским военнослужащим по стандартам НАТО", - сообщили в командовании.
Иностранные инструкторы обустроили процесс учения боевой бригады поэтапно. Сначала индивидуальная подготовка, затем в составе отделения, взвода, роты, батальона и в итоге - бригады.
"Особое внимание во время тренировок будет уделяться командирским звеньям всех уровней. Основная цель заключается в обученности командиров грамотно и быстро ориентироваться в обстановке на поле боя, принимать решение", - говорится в сообщении.
Командир подразделения JMTG-U подполковник армии США Мэтью Смит отметил, что тренировки бригадного масштаба пройдут впервые как для иностранных инструкторов, так и для украинских военнослужащих.
Как отмечается, этот курс насыщен динамичными занятиями для подразделений. К тому же, впервые противостоять украинским воинам будет специально подготовленный батальон так называемого "сопротивления", чтобы тренировки вышли нестандартными и креативными, направленными на высокий результат.
Стоит отметить, что личный состав одного из батальонов 72-й бригады уже проходил тренинг по программе JMTG-U в предыдущие годы. Однако на этот раз, масштабы учебной программы для пехотинцев значительно увеличены - бригада в полном составе пройдет весь курс обучения на тактических полях полигона.
В январе 72-я бригада, названная боевиками "черной", вернулась с передовой.
Ранее УНН сообщал, что в 2019 году подразделения ВСУ примут участие в 20 международных учениях.