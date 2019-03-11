Військові за чотири роки отримали понад чотири тисячі одиниць озброєння - ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Протягом чотирьох років за державним оборонним замовленням до військових частин Збройних сил України було поставлено понад 4 тис. одиниць основних зразків озброєння та військової техніки (ОВТ). Про це під час брифінгу у Києві заявив начальник Озброєння Збройних сил України генерал-майор Микола Шевцов, передає кореспондент УНН.
“За державним оборонним замовленням (з 2014 по 2018 рік — ред.) до військових частин було поставлено понад 4 тис. одиниць основних зразків ОВТ та більше 1 млн одиниць інших приладів та засобів ураження”, — сказав генерал-майор.
За інформацією ЗС, серед зазначених зразків: модернізовані літаки та вертольоти, малі броньовані артилерійські катери, бронетанкова озброєння та техніка, артилерійські системи, протитанкове озброєння, броньовані автомобілі, радіолокаційні станції та багато іншого.
Раніше Шевцов повідомив, що, станом на сьогодні, укомплектованість Збройних сил України основними зразками озброєння та військової техніки становить 85%, а військ, що задіяні до проведення Операції Об’єднаних Сил - 99%.