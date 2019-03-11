У ЗСУ розповіли, наскільки укомплектовані війська в районі ООС
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Станом на сьогодні, укомплектованість Збройних сил України основними зразками озброєння та військової техніки становить 85%, а військ, що задіяні до проведення Операції Об’єднаних Сил - 99%. Про це під час брифінгу у Києві заявив начальник Озброєння Збройних сил України генерал-майор Микола Шевцов, передає кореспондент УНН.
“На сьогодні укомплектованість Збройних сил України основними зразками озброєння та військової техніки становить 85%, а військових частин, що задіяні в Операції Об’єднаних Сил — 99%”, — сказав генерал-майор.
За його словами, для досягнення зазначеного рівня протягом 2014-2018 років проведено великий обсяг робіт в частині відновлення боєздатності озброєння і військової техніки (ОВТ) за рахунок ремонту і постачання нового й модернізованого ОВТ та створення “практично з нуля” системи технічного забезпечення військ на всіх рівнях.
“Так, у 2014 році з початку приведення ОВТ до боєздатного стану було виявлено, що звітні показники рівня справності на той час відзначались на рівні 88% наявного ОВТ, не підтвердились та були значно завищені. Фактичний рівень справності ОВТ виявився на 40-45% нижчим, ніж зазначений. До 50% зразків потребували додаткового технічного обслуговування та поточного ремонту через фізичне старіння, руйнування систем електроживлення та інших систем”, — наголосив Шевцов.
В той же час, з його слів, в центрі обліку надлишкового майна ЗСУ для реалізації в тому числі на експорт перебувало більше 10 тисяч зразків ОВТ: сотні танків, бойових машин піхоти, артилерійських систем та зенітно-ракетних комплексів.
“Такий технічний стан ОВТ дозволив мати у березні-квітні 2014 року в механізованих бригадах готовими до виконання завдань справними лише по одному батальону або одній ротній тактичній групі”, — додав він.
Нагадаємо, до кінця 2019 року Збройні сили України приймуть на озброєння до 20 зразків нового високотехнічного озброєння.