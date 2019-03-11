У ЗСУ розповіли, наскільки укомплектовані війська в районі ООС

КИЇВ. 11 березня. УНН. Станом на сьогодні, укомплектованість Збройних сил України основними зразками озброєння та військової техніки становить 85%, а військ, що задіяні до проведення Операції Об’єднаних Сил - 99%. Про це під час брифінгу у Києві заявив начальник Озброєння Збройних сил України генерал-майор Микола Шевцов, передає кореспондент УНН.