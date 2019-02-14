Збройні Сили отримають до 20 зразків новітнього озброєння

"У нас багато чого є, над чим ми працюємо", - сказав Полторак, відповідаючи на запитання про те, чи маються у Збройних силах нові розробки техніки чи озброєння.

За його словами, державне оборонне замовлення України на 2019 рік є дуже оптимістичним.

"Ми почали приймати на озброєння те, чого у нас раніше не було. Не просто модернізувати, але і почали приймати нове озброєння високотехнічне, дуже ефективне озброєння, і до 2019 року передбачає прийняття до 20 таких зразків на озброєння до Збройних сил України", - заявив міністр.

Він вважає це добрим знаком того, що військово-промисловий комплекс України починає працювати ефективно.

Як повідомляв УНН, Україна і Канада обговорили ряд потенційних контрактів з закупівлі озброєння і техніки, що можуть бути укладені у 2019 і 2020 роках.