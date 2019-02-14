Збройні Сили отримають до 20 зразків новітнього озброєння
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. До кінця 2019 року Збройні сили України приймуть на озброєння до 20 зразків нового високотехнічного озброєння. Про це заявив міністр оборони України Степан Полторак під час брифінгу в Брюсселі після засідання міністрів оборони НАТО, передає кореспондент УНН.
"У нас багато чого є, над чим ми працюємо", - сказав Полторак, відповідаючи на запитання про те, чи маються у Збройних силах нові розробки техніки чи озброєння.
За його словами, державне оборонне замовлення України на 2019 рік є дуже оптимістичним.
"Ми почали приймати на озброєння те, чого у нас раніше не було. Не просто модернізувати, але і почали приймати нове озброєння високотехнічне, дуже ефективне озброєння, і до 2019 року передбачає прийняття до 20 таких зразків на озброєння до Збройних сил України", - заявив міністр.
Він вважає це добрим знаком того, що військово-промисловий комплекс України починає працювати ефективно.
Як повідомляв УНН, Україна і Канада обговорили ряд потенційних контрактів з закупівлі озброєння і техніки, що можуть бути укладені у 2019 і 2020 роках.