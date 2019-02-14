Україна та Канада обговорили ряд потенційних контрактів з закупівлі озброєння і техніки

КИЇВ. 14 лютого. УНН. Україна і Канада обговорили ряд потенційних контрактів з закупівлі озброєння і техніки, що можуть бути укладені у 2019 і 2020 роках. Про це заявив міністр оборони України Степан Полторак під час брифінгу в Брюсселі після засідання міністрів оборони НАТО, передає кореспондент УНН.