Україна та Канада обговорили ряд потенційних контрактів з закупівлі озброєння і техніки
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Україна і Канада обговорили ряд потенційних контрактів з закупівлі озброєння і техніки, що можуть бути укладені у 2019 і 2020 роках. Про це заявив міністр оборони України Степан Полторак під час брифінгу в Брюсселі після засідання міністрів оборони НАТО, передає кореспондент УНН.
"Під час зустрічі з колегою з Канади (Міністром національної оборони Канади- ред.) Харджитом Сінгхом Сейджжаном ми обговорили динаміку наших взаємовідносин, і плануємо її значно наростити через активний воєнно-політичний діалог, який буде відбуватись у першому кварталі цього року. Він буде уточнювати нашу співпрацю на 2019-2020 роки", - заявив Полторак.
За його словами, Україна та Канада також продовжать співпрацю в рамках операції UNIFIER.
"Ми обговорили ряд потенційних контрактів по закупці озброєння і техніки, які ми уже здійснили у 2018 році і в перспективі на 2019 і 2020 роки", - сказав міністр.
Нагадаємо, протягом двох років у підрозділи Держслужби надзвичайних ситуацій надійшло понад 10 тон протипожежного обладнання та оснащення від Канади, яка й надалі планує надавати Україні матеріально-технічну підтримку.