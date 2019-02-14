Украина и Канада обсудили ряд потенциальных контрактов по закупке вооружения и техники

"Во время встречи с коллегой из Канады (Министром национальной обороны Канады - ред.) Харджитом Сингхом Сейджжаном мы обсудили динамику наших взаимоотношений, и планируем ее значительно нарастить за счет активного военно-политического диалога, который будет происходить в первом квартале этого года. Он будет уточнять наше сотрудничество на 2019-2020 годы", - заявил Полторак.

По его словам, Украина и Канада также продолжат сотрудничество в рамках операции UNIFIER.

"Мы обсудили ряд потенциальных контрактов по закупке вооружения и техники, которые мы уже осуществили в 2018 году и в перспективе на 2019 и 2020 годы", - сказал министр.

Напомним, в течение двух лет в подразделения Госслужбы чрезвычайных ситуаций поступило более 10 тонн противопожарного оборудования и оснащение от Канады, которая и в дальнейшем планирует предоставлять Украине материально-техническую поддержку.