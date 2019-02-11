Канада допоможе з укомплектуванням бригад українських рятувальників
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Протягом двох років у підрозділи Держслужби надзвичайних ситуацій надійшло понад 10 тон протипожежного обладнання та оснащення від Канади, яка й надалі планує надавати Україні матеріально-технічну підтримку. Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий сьогодні під час зустрічі з послом Канади в України Романом Ващуком, передає УНН з посиланням на прес-службу МВС України.
"Канада – постійний партнер МВС. Ми співпрацюємо у напрямках розвитку Національної поліції, Нацгварії, Держслужби з надзвичайних ситуацій. Дякую канадському уряду за принципову позицію та підтримку України", - сказав перший заступник міністра.
Він зазначив, що одним зі спільних проектів є програма "Пожежники з допомогою Україні" (Firefighter Aid Ukraine).
"Протягом двох років у рамках цієї програми наші підрозділи ДСНС отримали понад 10 тон протипожежного обладнання та оснащення, протипожежне авто. У подальшому заплановане укомплектування регіональних управлінь і добровільних пожежних бригад комплектами особистого захисного одягу та обладнанням", - зазначив Яровий.
В свою чергу Ващук відзначив досягнення МВС на шляху реформування служби цивільного захисту.
"Наразі ми намагаємося отримати краще розуміння потреб у кожній області, продумати логістику та деталі місії. Нам необхідно, щоб кожен регіон отримав саме те, в чому є потреба", - повідомив він.
Нагадаємо, минулого року керівники відповідних відомств України і Канади підписали договір про співробітництво у сфері протидії терроризму і загрозам міжнародній та національній безпеці.