Канада поможет с укомплектованием бригад украинских спасателей
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. В течение двух лет в подразделения Госслужбы чрезвычайных ситуаций поступило более 10 тонн противопожарного оборудования и оснастки от Канады, которая планирует и дальше предоставлять Украине материально-техническую поддержку. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой сегодня во время встречи с послом Канады в Украине Романом Ващуком, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.
"Канада - постоянный партнер МВД. Мы сотрудничаем в направлениях развития Национальной полиции, Нацгварии, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Спасибо канадскому правительству за принципиальную позицию и поддержку Украины", - сказал первый замминистр.
Он отметил, что одним из совместных проектов является программа "Пожарные с помощью Украине" (Firefighter Aid Ukraine).
"В течение двух лет в рамках этой программы наши подразделения ГСЧС получили более 10 тонн противопожарного оборудования и оснастки, противопожарное авто. В дальнейшем запланировано укомплектование региональных управлений и добровольных пожарных бригад комплектами личной защитной одежды и оборудованием", - отметил Яровой.
В свою очередь Ващук отметил достижения МВД на пути реформирования службы гражданской защиты.
"Сейчас мы пытаемся получить лучшее понимание потребностей в каждой области, продумать логистику и детали миссии. Нам необходимо, чтобы каждый регион получил именно то, в чем есть потребность", - сообщил он.
В прошлом году руководители соответствующих ведомств Украины и Канады подписали договор о сотрудничестве в сфере противодействия терроризму и угрозам международной и национальной безопасности.