Канада поможет с укомплектованием бригад украинских спасателей

КИЕВ. 11 февраля. УНН. В течение двух лет в подразделения Госслужбы чрезвычайных ситуаций поступило более 10 тонн противопожарного оборудования и оснастки от Канады, которая планирует и дальше предоставлять Украине материально-техническую поддержку. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой сегодня во время встречи с послом Канады в Украине Романом Ващуком, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.