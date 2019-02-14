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Вооруженные Силы получат до 20 образцов новейшего вооружения

Вооруженные Силы получат до 20 образцов новейшего вооружения

Киев  •  УНН

 • 10200 просмотра

КИЕВ. 14 февраля. УНН. К концу 2019 года Вооруженные силы Украины примут на вооружение до 20 образцов нового высокотехнического вооружения. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак во время брифинга в Брюсселе после заседания министров обороны НАТО, передает корреспондент УНН.

"У нас много чего есть, над чем мы работаем", - сказал Полторак, отвечая на вопрос о том, имеются ли в Вооруженных силах новые разработки техники или вооружения.

По его словам, государственный оборонный заказ Украины на 2019 очень оптимистичный.

"Мы начали принимать на вооружение то, чего у нас раньше не было. Не просто модернизировать, но и начали принимать новое вооружение высокотехнологичное, очень эффективное вооружение, и до 2019 года предусматривает принятие до 20 таких образцов на вооружение в Вооруженные силы Украины", - заявил министр.

Он считает это хорошим знаком того, что военно-промышленный комплекс Украины начинает работать эффективно.

Как сообщал УНН, Украина и Канада обсудили ряд потенциальных контрактов по закупке вооружения и техники, которые могут быть заключены в 2019 и 2020 годах.

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