В ВСУ рассказали, насколько укомплектованы войска в районе ООС

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КИЕВ. 11 марта. УНН. На сегодня, укомплектованность Вооруженных сил Украины основными образцами вооружения и военной техники составляет 85%, а войск, задействованных в проведении операции Объединенных Сил, - 99%. Об этом во время брифинга в Киеве заявил начальник Вооружения Вооруженных сил Украины генерал-майор Николай Шевцов, передает корреспондент УНН.

"На сегодня укомплектованность Вооруженных сил Украины основными образцами вооружения и военной техники составляет 85%, а военных частей, задействованных в операции Объединенных Сил - 99%", - сказал генерал-майор.

По его словам, для достижения указанного уровня в течение 2014-2018 годов проведен большой объем работ в части восстановления боеспособности вооружения и военной техники (ВВТ) за счет ремонта и поставки нового и модернизированного ВВТ и создание "практически с нуля" системы технического обеспечения войск на всех уровнях.

"Да, в 2014 году с начала приведения ВВТ в боеспособное состояние было выявлено, что отчетные показатели уровня исправности в то время отмечались на уровне 88% имеющегося ВВТ, не подтвердились и были значительно завышены. Фактический уровень исправности ВВТ оказался на 40-45% ниже, чем указанный. Около 50% образцов требовали дополнительного технического обслуживания и текущего ремонта из-за физического старения, разрушения систем электропитания и других систем", - подчеркнул Шевцов.

В то же время, по его словам, в центре учета избыточного имущества ВСУ для реализации в том числе на экспорт находилось более 10 тыс. образцов ВВТ: сотни танков, боевых машин пехоты, артиллерийских систем и зенитно-ракетных комплексов.

"Такое техническое состояние ВВТ позволило иметь в марте-апреле 2014 года в механизированных бригадах готовыми к выполнению задач исправными только по одному батальону или одной ротной тактической группе", - добавил он.

Напомним, до конца 2019 года Вооруженные силы Украины примут на вооружение до 20 образцов нового высокотехнического вооружения.

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