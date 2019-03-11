Военные за четыре года получили более четырех тысяч единиц вооружения - ВСУ

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КИЕВ. 11 марта. УНН. В течение четырех лет по государственному оборонному заказу в воинские части Вооруженных сил Украины было поставлено более 4 тыс. единиц основных образцов вооружения и военной техники (ВВТ). Об этом во время брифинга в Киеве заявил начальник Вооружения Вооруженных сил Украины генерал-майор Николай Шевцов, передает корреспондент УНН.

"По государственному оборонному заказу (с 2014 по 2018 год - ред.) в воинские части было поставлено более 4 тыс. единиц основных образцов ВВТ и больше 1 млн единиц других приборов и средств поражения", - сказал генерал-майор.

По информации ВСУ, среди указанных образцов: модернизированные самолеты и вертолеты, малые бронированные артиллерийские катера, бронетанковое вооружение и техника, артиллерийские системы, противотанковое вооружение, бронированные автомобили, радиолокационные станции и многое другое.

Ранее Шевцов сообщил, что по состоянию на сегодня, укомплектованность Вооруженных сил Украины основными образцами вооружения и военной техники составляет 85%, а войск, задействованных к проведению операции Объединенных Сил, - 99%.

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