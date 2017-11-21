Украинские строители с начала года выполнили работ более чем 73 млрд грн

Индекс строительной продукции в январе-октябре 2017 по сравнению с январем-октябрем 2016 г. составил 123,4%, в т.ч. индекс строительства зданий - 119,4%, инженерных сооружений - 128,0%.

Напомним, по мнению экспертов, именно развитие строительной отрасли - путь выхода из экономического кризиса, ведь каждая инвестирована в строительство гривна приносит государству в пять раз больше. В Украине, после некоторого спада, сфера строительства оживилась и продолжает развиваться довольно активными темпами.

Например, крупнейший столичный застройщик "ХК" Киевгорстрой "ввел в эксплуатацию в течение 2016 более 300 тыс. кв. м жилья, паркингов, коммерческих площадей. В общем холдинг ввел в эксплуатацию на 10% больше площадей по сравнению с 2015 годом. В течение 2017 компания планирует построить около 400 тыс. кв. м.