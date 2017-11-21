Українські будівельники з початку року виконали робіт на понад 73 млрд грн

ukru
14:09 • 43298 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

13:58 • 61587 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

Ексклюзив
12:45 • 97120 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Ексклюзив
12:33 • 78176 перегляди

Чому роботодавці віддають перевагу міленіалам: особливості поведінки зумерів на співбесідах

Ексклюзив
11:15 • 83598 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

Ексклюзив
27 березня, 08:19 • 121355 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

27 березня, 08:00 • 116163 перегляди

У "Резерв+" стали доступні нові типи відстрочок: кого це стосується

Ексклюзив
27 березня, 07:23 • 120720 перегляди

МОЗ планує регулювати ціни на безрецептурні ліки: в ОП застерігають про ризики

Ексклюзив
27 березня, 07:13 • 183206 перегляди

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

26 березня, 20:57 • 111675 перегляди

Макрон розповів, які завдання може виконувати миротворчий контингент в Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Прямий єфір
+13°
3 м/с
48 %
750 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

27 березня, 07:00 • 195469 перегляди
Макрон планує зателефонувати Трампу після саміту "коаліції охочих" - Bloomberg

Макрон планує зателефонувати Трампу після саміту "коаліції охочих" - Bloomberg

27 березня, 07:58 • 117202 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

27 березня, 09:17 • 144850 перегляди
Світові лідери зібралися на саміт "коаліції охочих" у Парижі: Зеленський, Макрон і Стармер провели перші переговори

Світові лідери зібралися на саміт "коаліції охочих" у Парижі: Зеленський, Макрон і Стармер провели перші переговори

27 березня, 09:33 • 104486 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

10:19 • 57051 перегляди
Публікації
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

14:22 • 47947 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

12:45 • 97093 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

27 березня, 09:17 • 144850 перегляди
Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив

27 березня, 07:13 • 183199 перегляди
Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

27 березня, 07:00 • 195469 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

13:17 • 28914 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

10:19 • 57051 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 132257 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 122353 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 153203 перегляди
Актуальне
Українські будівельники з початку року виконали робіт на понад 73 млрд грн

Українські будівельники з початку року виконали робіт на понад 73 млрд грн

Київ • УНН

 • 19009 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. У січні–жовтні 2017 р. підприємства України виконали будівельні роботи на суму 73,5 млрд грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Державної служби статистики України.

Індекс будівельної продукції в січні–жовтні 2017 р. порівняно із січнем–жовтнем 2016р. становив 123,4%, у т.ч. індекс будівництва будівель – 119,4%, інженерних споруд – 128,0%.

Нагадаємо, на думку експертів, саме розвиток будівельної галузі - шлях виходу з економічної кризи, адже кожна інвестована у будівництво гривня приносить державі у п’ять разів більше. В Україні, після деякого спаду, сфера будівництва пожвавилась та продовжує розвиватися доволі активними темпами.

Наприклад, найбільший столичний забудовник "ХК "Київміськбуд" ввів в експлуатацію протягом 2016 року більше 300 тис. кв. м житла, паркінгів, комерційних площ. Загалом холдинг ввів в експлуатацію на 10% більше площ в порівнянні з 2015 роком. Протягом 2017 року компанія планує звести майже 400 тис. кв. м.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаКиїв
Tesla
$291.10
Brent
$73.22
Bitcoin
$87,300.00
S&P 500
$5,730.80
Газ TTF
$41.15
Золото
$3,100.00
Ethereum
$2,025.43