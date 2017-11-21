Українські будівельники з початку року виконали робіт на понад 73 млрд грн

Індекс будівельної продукції в січні–жовтні 2017 р. порівняно із січнем–жовтнем 2016р. становив 123,4%, у т.ч. індекс будівництва будівель – 119,4%, інженерних споруд – 128,0%.

Нагадаємо, на думку експертів, саме розвиток будівельної галузі - шлях виходу з економічної кризи, адже кожна інвестована у будівництво гривня приносить державі у п’ять разів більше. В Україні, після деякого спаду, сфера будівництва пожвавилась та продовжує розвиватися доволі активними темпами.

Наприклад, найбільший столичний забудовник "ХК "Київміськбуд" ввів в експлуатацію протягом 2016 року більше 300 тис. кв. м житла, паркінгів, комерційних площ. Загалом холдинг ввів в експлуатацію на 10% більше площ в порівнянні з 2015 роком. Протягом 2017 року компанія планує звести майже 400 тис. кв. м.