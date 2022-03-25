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Украинские балерины нашли убежище в ведущей балетной труппе Берлина

Киев • УНН

 • 208812 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Украинские балерины, нашли временное пристанище в главной балетной труппе немецкой столицы, которая помогает им с местом для тренировок, проживанием, одеждой и советами по карьере. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Украинские балерины нашли убежище в ведущей балетной труппе Берлина

Детали

Прима-балерина Яна Саленко, которая пытается пройти прослушивание танцоров в балетных труппах за рубежом и в других сферах, таких как опера, танцует в Берлине с 2005 года, но родилась в Киеве. Девушка рассказала об коллегах с Украины.

Цитата

"Я понимаю, что они чувствуют сейчас, потерять работу и потерять все. Они хотят просто сдаться, они не знают, как дальше быть с этой ситуацией. Поэтому, конечно, если я могу помочь, это делает меня счастливой. И они счастливы, они просто благодарны за все, что я делаю", - сказала Саленко.

О постоянной должности в Берлинском государственном балете (Staatsballett Berlin) мечтают не только украинские танцоры, к ансамблю стремятся и танцоры из других стран, в частности из россии.

По словам балетного драматурга Кристианы Теобальд, русские артисты приветствуются в трупепе.

"Наше важная задача - обеспечить, чтобы не возникло русофобии и чтобы мы продолжали ценить друг друга, как и до войны. Танец или искусство вообще должны соединять людей, а не исключать никого", - добавила Теобальд.

Напомним

Соединенные Штаты Америки примут до 100 000 беженцев из Украины, тогда как по меньшей мере 3,5 миллиона украинцев пересекли границу в связи с нападением россии.

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