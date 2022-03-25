Українські балерини знайшли притулок у провідній балетній трупі Берліна
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Українські балерини, знайшли тимчасовий притулок у головній балетній трупі німецької столиці, яка допомагає їм з місцем для тренувань, проживанням, одягом та порадами щодо кар’єри. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
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Прима-балерина Яна Саленко, яка намагається пройти прослуховування танцівників у балетних трупах за кордоном або в інших сферах, таких як опера, танцює в Берліні з 2005 року, але народилася в Києві. Дівчина розповіла про колег з України.
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"Я розумію, що вони відчувають зараз, втратити роботу і втратити все. Вони хочуть просто здатися, вони не знають, як далі бути з цією ситуацією. Тому, звичайно, якщо я можу допомогти, це робить мене щасливою. І вони щасливі, вони просто вдячні за все, що я роблю», – сказала Саленко.
Про постійну посаду в Берлінському державному балеті (Staatsballett Berlin) мріють не лише українські танцюристи, до ансамблю прагнуть і танцюристи з інших країн, зокрема з росії.
За словами балетного драматурга Крістіани Теобальд, російські артисти вітаються.
"Наше важливе завдання – забезпечити, щоб не виникло русофобії і щоб ми продовжували цінувати один одного, як і до війни. Танець або мистецтво взагалі мають з’єднувати людей, а не виключати нікого», – додала Теобальд.
Нагадаємо
Сполучені Штати Америки приймуть до 100 000 біженців з України, тоді як щонайменше 3,5 мільйони українців перетнули кордон у зв’язку з нападом росії.