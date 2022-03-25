Українські балерини знайшли притулок у провідній балетній трупі Берліна

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 70370 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 83757 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 88927 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 93685 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 103659 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 155855 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 72258 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 154379 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 110517 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 69651 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2м/с
70%
Популярнi новини

Зеленський провів Ставку: обговорили формування корпусної системи

14 квітня, 18:16 • 7966 перегляди

У Повітряних силах заявили, що ворог ударив по Сумам балістикою

14 квітня, 18:24 • 6270 перегляди

Телескоп Вебба вперше зафіксував зірку, яка "ковтає" планету: несподіваний фінал

14 квітня, 18:47 • 5172 перегляди

Війна росії проти України триває за сценарієм путіна - CNN

22:56 • 9380 перегляди

У Конгрес США внесли законопроєкт про підтримку України та санкції проти рф - Reuters

23:43 • 4696 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 70370 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 155855 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 178150 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 154379 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 265333 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Джо Байден

Кая Каллас

Денис Шмигаль

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Суми

Київ

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 97781 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 100233 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 44697 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 48015 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 62563 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Facebook

The New York Times

The Guardian

Instagram

Українські балерини знайшли притулок у провідній балетній трупі Берліна

Київ • УНН

 • 208812 перегляди

КИЇВ. 25 березня. УНН. Українські балерини, знайшли тимчасовий притулок у головній балетній трупі німецької столиці, яка допомагає їм з місцем для тренувань, проживанням, одягом та порадами щодо кар’єри. Про це повідомляє УНН з посиланням на  Reuters.

Українські балерини знайшли притулок у провідній балетній трупі Берліна

Деталі

Прима-балерина Яна Саленко, яка намагається пройти прослуховування танцівників у балетних трупах за кордоном або в інших сферах, таких як опера, танцює в Берліні з 2005 року, але народилася в Києві. Дівчина розповіла про колег з України.

Цитата

"Я розумію, що вони відчувають зараз, втратити роботу і втратити все. Вони хочуть просто здатися, вони не знають, як далі бути з цією ситуацією. Тому, звичайно, якщо я можу допомогти, це робить мене щасливою. І вони щасливі, вони просто вдячні за все, що я роблю», – сказала Саленко.

Про постійну посаду в Берлінському державному балеті (Staatsballett Berlin) мріють не лише українські танцюристи, до ансамблю прагнуть і танцюристи з інших країн, зокрема з росії.

За словами балетного драматурга Крістіани Теобальд, російські артисти вітаються.

"Наше важливе завдання – забезпечити, щоб не виникло русофобії і щоб ми продовжували цінувати один одного, як і до війни. Танець або мистецтво взагалі мають з’єднувати людей, а не виключати нікого», – додала Теобальд.

Нагадаємо

Сполучені Штати Америки приймуть до 100 000 біженців з України, тоді як щонайменше 3,5 мільйони українців перетнули кордон у зв’язку з нападом росії.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоНовини Світу
Brent
$65.03
Bitcoin
$85,379.30
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,244.67
Ethereum
$1,639.35