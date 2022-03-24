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США приймуть до 100 000 біженців з України - AP

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Сполучені Штати Америки приймуть до 100 000 біженців з України, тоді як щонайменше 3,5 мільйони українців перетнули кордон у зв’язку з нападом росії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Associated Press.

США приймуть до 100 000 біженців з України - AP

Деталі

Про відповідне рішення, яке мають оголосити, повідомив американський чиновник на умовах анонімності.

Протягом кількох тижнів Білий дім заявляв, що Сполучені Штати приймуть біженців з України. Проте, чиновники очікували, що більшість українців захочуть залишитися в Європі, поруч з Україною чи близькими, що проживають у європейських країнах.

Агенції з питань біженців закликали адміністрацію президента Джо Байдена зробити більше, заявляючи, що США можуть прискорити в'їзд українців, які вже подавали заявки на в'їзд до країни через програму для біженців, або збільшити загальну кількість громадян, які могли б приїхати у Сполучені Штати.

Раніше адміністрація Байдена встановила обмеження на кількість біженців на 2022 бюджетний рік на рівні 125 000 осіб.

Нагадаємо

За даними ЗМІ, адміністрація Байдена готується оприлюднити план прискорення та впорядкування переселення певної категорії українських біженців у США.

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