Адміністрація Байдена готує прискорений план переселення біженців з України у США – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Цього тижня адміністрація президента США Джо Байдена готується оприлюднити план прискорення та впорядкування переселення певної категорії українських біженців у США. Про це NBC News повідомили три анонімні джерела, ознайомлені з планом, пише УНН.
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Завдяки прискореному плану українці з вразливих груп, зокрема активісти, журналісти та частина ЛГБТК-спільноти, зможуть безпечно в’їхати до США, хоча б тимчасово. Це також прискорить возз’єднання українців з членами сімей, які проживають у США, повідомляють джерела.
Вони зазначили, що точні повноваження Байдена щодо пришвидшення переїзду українців залишаються незрозумілими. Білий дім розглядає як гуманітарний дозвіл на в’їзд і тимчасове перебування іноземців в США, який не гарантує постійного правового статусу, так і програму призначення "Пріоритет-2", яку використовували для афганців та інших осіб, які втекли із зон бойових дій.
Нагадаємо
Євросоюз не запроваджуватиме квоти для країн на розподіл біженців з України.