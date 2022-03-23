Администрация Байдена готовит ускоренный план переселения беженцев из Украины в США – СМИ

Детали

Благодаря ускоренному плану украинцы из уязвимых групп, в частности активисты, журналисты и часть ЛГБТК-сообщества, смогут безопасно въехать в США, хотя бы временно. Это также ускорит воссоединение украинцев с членами семей, проживающих в США, сообщают источники.

Они отметили, что точные полномочия Байдена по ускорению переезда украинцев остаются непонятными. Белый дом рассматривает как гуманитарное разрешение на въезд и временное пребывание иностранцев в США, которое не гарантирует постоянного правового статуса, так и программу назначения "Приоритет-2", которую использовали для афганцев и других лиц, бежавших из зон боевых действий.

Напомним

Евросоюз не будет вводить квоты для стран на распределение беженцев из Украины.



