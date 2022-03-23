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Администрация Байдена готовит ускоренный план переселения беженцев из Украины в США – СМИ

Киев • УНН

 • 197759 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. На этой неделе администрация президента США Джо Байдена готовится обнародовать план ускорения и упорядочения переселения определенной категории украинских беженцев в США. Об этом NBC News сообщили три анонимных источника, ознакомленных с планом, пишет УНН.

Администрация Байдена готовит ускоренный план переселения беженцев из Украины в США – СМИ

Детали

Благодаря ускоренному плану украинцы из уязвимых групп, в частности активисты, журналисты и часть ЛГБТК-сообщества, смогут безопасно въехать в США, хотя бы временно. Это также ускорит воссоединение украинцев с членами семей, проживающих в США, сообщают источники.

Они отметили, что точные полномочия Байдена по ускорению переезда украинцев остаются непонятными. Белый дом рассматривает как гуманитарное разрешение на въезд и временное пребывание иностранцев в США, которое не гарантирует постоянного правового статуса, так и программу назначения "Приоритет-2", которую использовали для афганцев и других лиц, бежавших из зон боевых действий.

Напомним

Евросоюз не будет вводить квоты для стран на распределение беженцев из Украины.

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