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ЄС не запроваджуватиме квоти для країн на розподіл біженців з України

ЄС не запроваджуватиме квоти для країн на розподіл біженців з України

Київ • УНН

 • 128451 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. Євросоюз не запроваджуватиме квоти для країн на розподіл біженців з України, як це було раніше, зокрема з біженцями із Сирії. Про це сказала єврокомісар із внутрішніх справ Ільва Йоханссон, в інтерв'ю порталу ERR, пише УНН.

Цитата

"Ми створили платформу солідарності. Єврокомісія зустрічається з урядами (країн-членів ЄС – ред.) двічі на тиждень та обговорює ситуацію. Таким чином, країни-члени можуть повідомляти, скільки людей вони зможуть прийняти. Інші країни-члени повідомляють, чого вони потребують. Це новий підхід до ситуації без обов'язкових квот. Ми маємо його розвивати. У понеділок пройде ще одна позачергова зустріч голів МВС (країн-членів ЄС – ред.), і я сподіваюся, що ми й надалі працюватимемо з цим підходом", - розповіла Йоханссон.

Деталі

Також вона висловила думку про те, що президент росії володимир путін зараз «розчарований», тому що він думав, що міграція вб'є клин між країнами ЄС.

"Але ми показали таку єдність, якої раніше ніколи не було. Нам вдалося запустити директиву про тимчасовий захист (надавши тимчасовий захист біженцям з України – ред.), яка не використовувалася жодного разу за 20 років. Ми з міністрами внутрішніх справ (ЄС) за кілька днів ухвалили одностайне рішення її застосувати. Так ми показуємо, що засвоїли урок та готові покращити співпрацю, щоб сьогодні займатися міграцією", - зазначила єврокомісар.

Доповнення

Міністри країн-членів ЄС досягли політичної угоди про надання ще 500 млн євро Україні в межах Європейського фонду забезпечення миру, що дозволяє залучати фінансові ресурси для зміцнення інституційних оборонних можливостей держави.

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