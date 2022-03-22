ЕС не будет вводить квоты для стран на распределение беженцев из Украины

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«Мы создали платформу солидарности. Еврокомиссия встречается с правительствами (стран-членов ЕС – ред.) два раза в неделю и обсуждает ситуацию. Страны-члены таким образом могут сообщать, сколько людей они смогут принять. Другие страны-члены сообщают, в чем они нуждаются. Это новый подход к ситуации, без обязательных квот. Мы должны его развивать. В понедельник пройдет еще одна внеочередная встреча глав МВД (стран-членов ЕС - ред.) и я надеюсь, что мы будет и дальше работать с этим подходом», - рассказала Йоханссон.

Детали

Также она выразила мысль о том, что президент рф владимир путин сейчас «разочарован», потому что он думал, что миграция вобьет клин между странами ЕС.

«Но мы показали такое единство, которого раньше никогда не было. Нам удалось запустить директиву о временной защите (предоставив временную защиту беженцам из Украины - ред.), которая не использовалась ни разу за 20 лет. Мы с министрами внутренних дел (ЕС) за пару дней приняли единогласное решение ее применить. Так мы показываем, что усвоили урок и готовы улучшить сотрудничество, чтобы сегодня заниматься миграцией», - отметила еврокомиссар.

Дополнение

Министры стран-членов ЕС достигли политического соглашения о выделении еще 500 млн евро Украине в рамках Европейского фонда обеспечения мира, что позволяет привлекать финансовые ресурсы для укрепления институциональных оборонных возможностей государства.