В ЕС достигли соглашения о еще 500 млн евро Украине в рамках фонда для укрепления обороны

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"ЕС един в поддержке Украины. Министры достигли политического соглашения о следующем транше в размере 500 миллионов евро в рамках Европейского фонда обеспечения мира; мы продолжим экономическую поддержку и гуманитарную помощь; изолировать Россию и называть ее военные преступления", - написал Борель.

Ранее

В конце февраля в ЕС были одобрены меры, направленные на предоставление Украине военной техники на сумму 500 млн евро, из которых 450 млн евро предназначены для летального оружия. Эта мера должна была финансироваться через Европейский фонд обеспечения мира.

Берлин накануне заявил, что Евросоюз намерен увеличить финансовую помощь Украине на приобретение военной техники до 1 миллиарда евро.

Справочно

2 декабря Совет Европейского Союза принял окончательное решение о начале сотрудничества с Украиной в рамках новосозданного Европейского фонда обеспечения мира (European Peace Facility, EPF).

Новый финансовый механизм Евросоюза открывает для третьих стран, в частности Украины, перспективы привлечения финансовых ресурсов для укрепления институциональных оборонных возможностей государства.